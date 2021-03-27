Вассерман рассказал, кому выгодна война между Украиной и Россией

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что США хотят развязать войну на Украине, чтобы затруднить контакты РФ и Евросоюза и, тем самым, сорвать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».
Эксперт в комментарии для портала Nation News
США полагают, что смогут нажать на ЕС и заблокировать вторую очередь газопровода. В этом отношении они заблуждаются, — сказал публицист.
Вассерман предположил, что Германия добьётся смены состава правящего аппарата Евросоюза. ФРГ уже в меньшей степени зависят от поставок ресурсов из США, добавил эксперт.
Я думаю, что американцы, как с ними часто бывает, рассчитали неверно, но от этого легче не будет. США вначале доведут ситуацию до явного преступления, а потом только поймут, что это преступление не окупается, — заключил Вассерман.
Ранее Вассерман описал отношения России и Украины советским анекдотом, передавал NEWS.ru.