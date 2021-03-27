Вассерман рассказал, кому выгодна война между Украиной и Россией

https://static.news.ru/photo/2f2bb99a-8f11-11eb-96e0-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Евгения Смолянская

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман заявил, что США хотят развязать войну на Украине, чтобы затруднить контакты РФ и Евросоюза и, тем самым, сорвать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

Эксперт в комментарии для портала Nation News отметил , что в случае эскалации военного конфликта в Донбассе под влиянием Вашингтона и втягивания в него России, Украина рискует оказаться в составе РФ в течение очень короткого времени. Такое развитие событий даст США новые рычаги давления на Евросоюз. Конечной целью Соединённых Штатов является ослабление Европы, подчеркнул Вассерман.

США полагают, что смогут нажать на ЕС и заблокировать вторую очередь газопровода. В этом отношении они заблуждаются, — сказал публицист.

Вассерман предположил, что Германия добьётся смены состава правящего аппарата Евросоюза. ФРГ уже в меньшей степени зависят от поставок ресурсов из США, добавил эксперт.

Я думаю, что американцы, как с ними часто бывает, рассчитали неверно, но от этого легче не будет. США вначале доведут ситуацию до явного преступления, а потом только поймут, что это преступление не окупается, — заключил Вассерман.

Ранее Вассерман описал отношения России и Украины советским анекдотом, передавал NEWS.ru.