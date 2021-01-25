Вассерман объяснил, почему всю Украину нужно «воссоединить» с Россией

https://static.news.ru/photo/7b4385e4-5f0d-11eb-9e93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Журналист и политический консультант Анатолий Вассерман несколькими словами из короткого анекдота объяснил претензии России к нынешней Украине.

Позднесоветский анекдот гласит: «Нам нужен мир, по возможности весь». Не считаю, что РФ должна поглотить весь мир. Но по крайней мере весь Русский мир нам, действительно, жизненно необходим. Нужна и та часть Русского мира, которую с нелёгкой польской руки нынче именуют Украиной. Эту самую Украину мы не только можем, но и должны воссоединить с остальной Россией, — рассказал «Царьграду» эксперт.

Вассерман считает, что в настоящее время Украина оккупирована «профессиональными украинцами» — теми, кто надеется получить выгоду от отделения Украины «от остальной России». Из-за этого, добавил он, сейчас трудно добиться её воссоединения с РФ. Одним из инструментов этого воссоединения, полагает журналист, оказались Минские соглашения.

Украина в нынешнем своём виде никоим образом не может эти соглашения выполнить или даже как-то имитировать их выполнение. Это по сути означает отказ от самой концепции «Украина — не Россия». С другой стороны, те, кто вместе с РФ участвовал в подписании Минских соглашений, это Германия и Франция, давят на Украину, чтобы она их исполнила, — сообщил Вассерман.

Поэтому, по его словам, в ближайшем будущем статус Украины, как и статус непризнанных республик Донбасса, не изменится.

Ранее бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков выразил мнение, что тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.

Также для урегулирования ситуации в 2015 году были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Рабочим органом для решения оперативных вопросов, требующих взаимодействия между противоборствующими сторонами, была признана Трёхсторонняя контактная группа. В неё входят представители Украины, ОБСЕ и России, писал NEWS.ru.