Стрелков предупредил о реальной войне между Россией и Украиной за Крым

https://static.news.ru/photo/be60da2a-4ab8-11eb-846a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тема принадлежности Крыма рано или поздно приведёт к прямой войне между Россией и Украиной. Такое мнение высказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, комментируя слова главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о полуострове.

С учётом нерегулируемости ситуации с Крылом и Донбассом прямая война между РФ и Украиной рано или поздно произойдёт. Скорее всего, она случится по инициативе Украины, подталкиваемой Соединёнными Штатами, — сказал военный URA.RU.

По его словам, власти Украины были бы нацелены против России даже в случае, если бы Крым не вернулся в состав РФ. Эксперт уверен, что на Украине попытаются сделать всё возможное, чтобы устроить «ад» для РФ.

Со Стрелковым не согласился член Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он считает, что украинская сторона не в состоянии сделать что-то плохое России, а воинственные заявления нацелены на агрессивную часть населения, националистов и на тех, кто руководит Украиной из-за рубежа, — Соединённые Штаты и Евросоюз.

Цеков добавил, что украинская сторона должна в первую очередь разобраться с внутренними проблемами, а это сделать невозможно без восстановления отношений с Россией.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал превратить Крым из «священной» в «адскую» тему для России в 2021 году. Дипломат также собирается добиться усиления давления на Москву. Он хочет, чтобы каждый гражданин Незалежной знал — когда-нибудь в Симферополе поднимется флаг Украины.

Сенатор Алексей Пушков предложил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе повесить флаг своей страны на балконе, а не в Симферополе. По словам политика, у Киева нет возможности оказать давление на Москву. Пушков отметил, что на Украине надеются на ужесточение антироссийских санкций со стороны Соединённых Штатов. Он назвал пребывание Крыма в составе Украины историческим казусом и добавил, что мечты Кулебы о том, что однажды в Симферополе будет поднят украинский флаг, несбыточны. Вопрос Крыма, подчеркнул Пушков, закрыт, писал NEWS.ru.