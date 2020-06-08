Киев заявил о семи обстрелах своих позиций в Донбассе

https://static.news.ru/photo/42fa6dd2-a99c-11ea-a1ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинская армия заявила, что зафиксировала семь обстрелов своих позиций в Донбассе 8 июня. В результате атак, как сообщается, пострадал один военнослужащий.

При этом, по данным Киева, были применены запрещённые к размещению на линии соприкосновения миномёты калибров 120 мм, а также гранатомёты различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Украинские военные на такие преступные действия противника открыли прицельный огонь по опорным пунктам российских наёмников. После этого оккупанты прекратили свою активность, — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook.

18 февраля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что страна приближается к прекращению войны в Донбассе. Кроме того, он подчеркнул, что ситуация в регионе на данный момент полностью контролируется армией Украины, писал NEWS.ru.

Луганская народная республика наряду с Донецкой были провозглашены в апреле 2014 года на фоне смены власти в Киеве в результате Евромайдана. Ни одно государство не признало их независимость. Территории формально считаются областями Украины.