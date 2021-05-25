В Госдуму внесут законопроект о ежемесячной выплате в 10 тысяч рублей

https://static.news.ru/photo/8db7e66a-bd7d-11eb-bd1d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Законопроект о ежемесячной безусловной выплате всем россиянам по 10 тысяч рублей в месяц может быть внесён в Госдуму. Об этом заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщает ТАСС.

Принято решение, что мы выходим на закрытие сессии где-то 18 июля, в этой связи внесём [законопроект] этим летом, но рассматривать его будут уже депутаты Госдумы восьмого созыва, — приводит слова Миронова агентство.

Миронов пояснил, что средства на такие выплаты можно получить из доходов от продажи углеводородов, которые «лежат мёртвым грузом» в Фонде национального благосостояния. Сумма этих доходов составляет 13,5 трлн рублей, 90% от которых Миронов предложил направлять в Фонд национального народосбережения, откуда будет финансироваться справедливый базовый доход (регулярная выплата со стороны государства гражданину). Также, по его словам, можно ввести государственную монополию на оборот и производство этилового спирта.

По мнению парламентария, это может стать важнейшим шагом по ликвидации бедности в стране. Для этого нужно начать осуществление выплат с наименее защищённых слоёв населения.

Ранее сообщалось, что Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Это было сделано с целью учёта всех возможных ситуаций, с которыми может столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении. Правила позволяют отделить истинно нуждающихся людей от тех, кто формально попадает в категорию бедных.