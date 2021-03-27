Правила назначения пособий на детей изменились в России

https://static.news.ru/photo/1e4e6538-9032-11eb-a466-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минтруд изменил правила назначения пособий на детей от трёх до семи лет. Теперь будут действовать более мягкие имущественные требования.

Постановление будет действовать с 1 апреля. Изменения были внесены в его последний вариант. Так, допущены послабления при расчёте имущественной обеспеченности, пишут «Известия».

Органы соцзащиты не будут учитывать доли в квартире, которые составляют одну треть и менее. Также для расчёта нуждаемости семьи не будут учитываться и земельные участки в сельской местности площадью до 1 гектара. В прошлой редакции ограничения были 0,25 га.

Изменения внесены с целью учёта всех возможных ситуаций, с которыми могла столкнуться семья, оказавшаяся в трудном жизненном положении. Правила позволяют отделить истинно нуждающихся людей от тех, кто формально попадает в категорию бедных.

Постановление не только предусматривает новый имущественный ценз, но и учитывает сбережения семей. На сегодня семья в совокупности может владеть квартирой, жилым домом, дачей, земельным участком. У семьи может быть гараж, автомобиль, мотоцикл, трактор и лодка одновременно.

Не включаются в расчёт нуждаемости квартиры и дома, которые признаны непригодными для проживания, а также квартиры и участки, полученные в качестве мер поддержки. В случае с земельными наделами не учитываются дальневосточные гектары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что отечественное правительство выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трёх до семи лет в 2020 году. Увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ.