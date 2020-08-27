Дискриминация детства: почему кабмин поможет лишь детям от трёх до семи лет

Отечественное правительство выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям в возрасте от трёх до семи лет в 2020 году. Увеличение суммы связано в том числе с корректировкой данных о количестве детей данного возраста в РФ. Об этом NEWS.ru сообщил дежурный пресс-службы правительства. Между тем специалисты возмущаются, почему власти решили помогать только узковозрастной категории детей. Эксперты отмечают, что России нужен единый детский стандарт и первым шагом должно стать справедливое обеспечение каждого ребёнка — доплаты до прожиточного минимума.

По сведениям органов исполнительной власти субъектов РФ, по состоянию на середину августа численность детей, на которых назначена ежемесячная денежная выплата, составила 3 млн 16 тысяч человек.

В соответствии с распоряжением правительства от 25 июля на 2020 год бюджетам 52 субъектов РФ из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трёх до семи лет включительно, в объёме 18,4 млрд рублей в целях обеспечения данной выплатой не менее 718 тысяч рублей до ноября 2020 года. При этом общая численность детей, на которых осуществлялись выплаты, составляла 2 млн 866 тысяч человек, — говорится в стенограмме заседания правительства, размещенной на его официальном сайте.

В связи с этим, по оценке Минтруда РФ, дополнительная потребность в средствах федерального бюджета на 2020 год составляет 34,3 млрд рублей для обеспечения детей в ноябре — декабре и для обеспечения указанной выплатой дополнительно 151 тысячи детей в течение 12 месяцев этого года, указывают в кабмине.

Общий расчёт был произведён с учётом численности детей, на которых назначена выплата, размера выплаты, предельного уровня софинансирования расходных обязательств субъектов России, — поясняют в кабинете министров.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособие на детей в возрасте от трёх до семи лет положено лишь семьям с доходом ниже прожиточного минимума на человека. В месяц можно получить 50% детского прожиточного минимума по региону. В настоящее время средний для нашей страны размер этой выплаты составляет 5,5 тысячи рублей в месяц, минимальный — 4,1 тысячи рублей.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами оценить уровень доходов таких семей и принять решение о возможности увеличения с 1 января 2021 года размера выплат.

К слову, этот новый вид пособия семьи с детьми начали получать только в 2020 году, платить его начали в июне, а начисляли задним числом — с января.

Любые допвыплаты, которые нашим государством предусмотрены, или будут предусматриваться, как нельзя кстати, потому что семьи, особенно многодетные — это очень уязвимая категория. В нашей стране она как была, так и остаётся ранимой. И все эти выплаты очень нужны. Елена Фоминых член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка член Общественного совета при Уполномоченном при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Что же касается диапазона от трёх до семи лет, отмечает Фоминых, то деление детей на категории является опрометчивым шагом. Дело в том, резонно акцентирует эксперт, что родители ребёнка старше семи лет, который пошёл в школу, обременены, быть может, ещё больше материальными расходами и временными затратами.

Ведь того же первоклассника нужно забирать в 11 часов, а это значит, что нужно изощряться и придумывать, как совместить и работу, и детские допзанятия. Иначе говоря, когда ребёнок только идёт в школу, жизнь становится сложнее. И почему эти выплаты только на детей от трёх до семи лет — вообще непонятно, — сетует Елена Фоминых.

По её суждению, кроме всего прочего, России нужен единый детский стандарт, и первым шагом должно стать справедливое обеспечение каждого ребенка — доплаты до размера прожиточного минимума. Причём вне зависимости от количества детей в семье. Если семья живёт за чертой бедности, не дотягивает до прожиточного минимума, то она обязательно должна поддерживаться государством. И особенно в такой нелёгкой обстановке, которая складывается в текущий коронавирусный год.