«Маразм крепчает»: внук Молотова — о 18 сценариях действий США против РФ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов заявил в Telegram-канале, что США следует придумать хотя бы один сценарий для улучшения отношений с Россией вместо того, чтобы тратить деньги налогоплательщиков на свои фобии. Так он прокомментировал слова замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктории Нуланд о разработке 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину.

Вот, оказывается, на что Вашингтон тратит деньги налогоплательщиков. На фантазии о собственных маниакальных фобиях. Нет чтобы подумать хоть об одном сценарии налаживания отношений с Москвой, — написал Никонов.

15 января Нуланд заявила, что США подготовили 18 сценариев действий на случай российского вторжения на Украину. По её словам, Вашингтон и союзники готовы причинить РФ «острую боль». Представитель Госдепа также подчеркнула, что стороны ещё не начинали серьёзную дискуссию по гарантиям безопасности.

Ранее представитель администрации Белого дома Джен Псаки и пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердили появившуюся в CNN информацию о якобы подготовке Россией оперативной группы для проведения операции «под чужим флагом» на востоке Украины, чтобы создать предлог для вторжения в страну.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров ранее сообщил в интервью Первому каналу, что Россия ждёт письменного ответа от США и НАТО на предложения о гарантиях безопасности. После того как он будет получен, Москва определит свои дальнейшие шаги.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений по безопасности с НАТО, и в частности с США. Согласно документам, Москва предлагает Альянсу взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение на восток и присоединение к блоку Украины и других стран бывшего СССР. Россия также предлагает закрепить в договоре принцип невозможности развязывания ядерной войны.