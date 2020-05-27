Россия и Белоруссия обсудили последствия выхода США из ДОН

https://static.news.ru/photo/8b3fe562-a01a-11ea-a960-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский и белорусский министры иностранных дел Сергей Лавров и Владимир Макей в телефонном разговоре обсудили возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу, подтвердили необходимость тесного взаимодействия по проблематике договора, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

На заседании СМИД ОДКБ 26 мая министры предметно рассмотрели возможные последствия выхода США из Договора по открытому небу. Подтверждена необходимость тесного взаимодействия по проблематике Договора, в котором Россия и Беларусь составляют одну группу государств-участников, исходя из приоритетности задач обеспечения безопасности двух стран и Союзного государства, — цитирует МИД РФ РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из Договора и будет вне соглашения, пока Россия «не выполнит свои обязательства».

Он также не отрицает разработку новых договорённостей. Россия неоднократно отвергала обвинения США в нарушении Договора. 22 мая в российском МИД заявили, что Москва будет договариваться с США, в том числе по Договору, только на взаимной основе, а любые ультиматумы со стороны Штатов неприемлемы.

Как писал NEWS.ru, замминистра иностранных дел Сергей Рябков назвал сумбурными объяснения США о причинах выхода из Договора по открытому небу. Он подчеркнул, что заявления об использовании Россией наблюдательных полётов для наведения вооружений «вызывают хохот».