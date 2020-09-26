Путин: РФ никогда не вмешивается во внутренние дела своих соседей

https://static.news.ru/photo/d8eb8942-0181-11eb-bd39-fa163e074e61_660.jpg Сооронбай Жээнбеков и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым заявил, что РФ никогда не вмешивается во внутренние дела соседних стран и всегда оказывает поддержку действующим властям в стремлении стабилизировать ситуацию.

По его словам, Москва всегда стремится поддержать усилия, направленные на установление полноценного диалога между политическими силами. Российский лидер подчеркнул, что такой политики Россия будет придерживаться и в отношении Киргизии.

Вы знаете, мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела наших соседей, да и вообще других стран, но мы всегда поддерживаем усилия, направленные на стабилизацию ситуации, — сказал он.

Путин отметил, что среди прочего речь идёт и об экономической поддержке, передаёт ТАСС.

Всегда при наших встречах вы ставите вопрос о поддержке граждан Кыргызстана, работающих в России. В этой связи мы приняли ряд определённых решений, — сказал коллеге президент РФ.

Он подчеркнул, что российские власти поддерживают руководство Киргизии в его усилиях стабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране и рассчитывают, что благодаря этим усилиям «этот процесс будет продолжаться».

Путин предложил коллеге продолжить разговор за рабочим обедом, так как в этом формате они смогут обсудить все вопросы. Он также пожелал президенту Киргизии успехов в его рабочей поездке в европейские страны.

Я знаю, что вам ещё предстоит поездка с рабочим визитом и в ряд европейских стран. Я хочу вам пожелать успеха и на этом направлении, — подытожил российский лидер.

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