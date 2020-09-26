Пашинян позвонил Владимиру Путину

https://static.news.ru/photo/1df5b718-00d5-11eb-bcc9-fa163e074e61_660.jpg Никол Пашинян Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позвонил главе РФ Владимиру Путину. Политики обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Переговоры состоялись по инициативе Еревана, сообщает официальный сайт Кремля.

С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений. Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное — нужно прекратить военные действия, — говорится в тексте публикации.

Накануне правительство республики приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян созвал Совет безопасности страны. Он говорил, что на нём будет обсуждаться вопрос о частичной мобилизации.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ереван рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на экстренном заседании парламента. По его словам, этот вопрос нужно очень серьёзно рассмотреть и провести общественные обсуждения.