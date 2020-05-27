Путин проведёт традиционные совещания по ВПК летом

Сроки проведения традиционных совещаний по ВПК (Военно-промышленный комплекс) президента Владимира Путина будут уточнены. Мероприятия должны пройти летом. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Сроки будут уточняться также с учётом того, что совещания подразумевают участие значительного количества представителей руководства как вооружённых сил, так и оборонно-промышленного комплекса и руководства правительства, то, конечно, будет приниматься во внимание эпидемиологическая ситуация, — заявил Песков.
NEWS.ru писал, что Путин сам выбирает, с кем встретиться лично. По словам Пескова, это зависит в том числе от рабочего графика собеседника, а также от того, насколько у него до этого были интенсивные контакты.
Ранее российский лидер очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками. Путин жёстко попросил отчитаться о ситуации в регионах и бросил ручку, которую крутил в руках, на стол.
Политолог Марат Баширов считает, что Путин недоволен тем, что на протяжении нескольких совещаний его поручения не исполняются. Несмотря на то что эти мероприятия идут в прямом эфире, для Путина они также являются внутренними, поэтому российский лидер имеет право выражать свои эмоции разными способами, отметил политолог.
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