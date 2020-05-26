Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже
В ответ глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что с начала 2020 года было зафиксировано 5626 очагов природных пожаров. Их площадь составила более 852 тыс. гектаров. Из-за того что огню удалось перейти на населённые пункты, он уничтожил 251 строение, 48 из которых являются жилыми домами.
Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал дату парада Победы.
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