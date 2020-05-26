Путин швырнул ручку на совещании по борьбе с паводками и пожарами

https://static.news.ru/photo/2a854db6-9f57-11ea-b541-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.

В ответ глава МЧС Евгений Зиничев доложил, что с начала 2020 года было зафиксировано 5626 очагов природных пожаров. Их площадь составила более 852 тыс. гектаров. Из-за того что огню удалось перейти на населённые пункты, он уничтожил 251 строение, 48 из которых являются жилыми домами.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин назвал дату парада Победы.