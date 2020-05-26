Путин: парад Победы пройдёт 24 июня

https://static.news.ru/photo/2fdf5812-9f4b-11ea-9205-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что парад Победы пройдёт 24 июня.

Российский лидер приказал начать подготовку к торжественному мероприятию в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

Мы сделаем это 24 июня — в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, — заявил Путин по итогам рабочей встречи с министром обороны Сергеем Шойгу.

По словам российского лидера, необходимо исключить любые риски для здоровья участников парада Победы в Москве и других городах.

Путин также предложил провести марш «Бессмертного полка» 26 июля, в День ВМФ. При этом он не исключил, что мероприятие может быть перенесено по совету специалистов.

NEWS.ru писал, что 16 апреля российский президент перенёс подготовку к 9 Мая из-за пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что праздничные мероприятия пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.