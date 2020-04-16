Путин перенёс подготовку к 9 Мая из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/b65ee18e-7ff5-11ea-a852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин выступил с заявлением. Он сообщил о необходимости перенести подготовку к 9 Мая из-за пандемии коронавируса.

Риски в связи с коронавирусом не дают мне права проводить подготовку к празднованию 9 Мая. Поручаю министру обороны, руководителям силовых ведомств изменить график и перенести подготовку к военному параду на Красной площади, военным парадам в регионах, — заявил президент.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что парад по случаю 75-летия Победы и шествие «Бессмертного полка» пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

Ранее в Москве началась репетиция воздушной части парада Победы. На время мероприятий над столицей установлен временный режим использования воздушного пространства.

Как информировал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассматривают различные варианты проведения парада Победы.