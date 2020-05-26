Песков: Путин сам выбирает, с кем встретиться лично

https://static.news.ru/photo/df4f0d84-5369-11ea-8b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин лично принимает решение, с кем провести заочную встречу, используя различные дистанционные форматы, а с кем встретиться лично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это зависит от рабочего графика собеседника президента, а также от того, насколько у него были до этого интенсивные контакты.

В случае если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи, — заявил Песков, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что охрана здоровья Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне. Он подчеркнул, что у главы государства отменное здоровье.

NEWS.ru писал, что в России сохраняется эпидемиологическая опасность коронавируса. Песков считает, что она будет сохраняться ещё некоторое время.