Песков: Путин сам выбирает, с кем встретиться лично

Российский лидер Владимир Путин лично принимает решение, с кем провести заочную встречу, используя различные дистанционные форматы, а с кем встретиться лично. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, это зависит от рабочего графика собеседника президента, а также от того, насколько у него были до этого интенсивные контакты.
В случае если контакты были более интенсивные, конечно, предпочтительнее дистанционные форматы, если график был более изолированный, то это даёт возможность после соответствующего тестирования проводить личные встречи, — заявил Песков, сообщает РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь рассказал, что охрана здоровья Путина в условиях пандемии коронавируса обеспечивается на максимальном уровне. Он подчеркнул, что у главы государства отменное здоровье.
NEWS.ru писал, что в России сохраняется эпидемиологическая опасность коронавируса. Песков считает, что она будет сохраняться ещё некоторое время.