Песков: у Путина отменное здоровье

https://static.news.ru/photo/453e197e-7be6-11ea-9a95-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о состоянии Владимира Путина. По его словам, у главы государства «отменное» здоровье.

Он отметил, что в настоящий момент политик работает более интенсивно, чем обычно.

Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время, — рассказал Песков в эфире Первого канала.

Ранее, как писал NEWS.ru, Песков объяснил упоминание печенегов в обращении президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, глава государства сам добавил его в свою речь.