Песков: у Путина отменное здоровье

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о состоянии Владимира Путина. По его словам, у главы государства «отменное» здоровье.
Он отметил, что в настоящий момент политик работает более интенсивно, чем обычно.
Хотя все контакты осуществляются в режиме видеоконференций, но самих мероприятий стало порой даже больше, чем в обычное время, —
рассказалПесков в эфире Первого канала.
Ранее, как писал NEWS.ru, Песков объяснил упоминание печенегов в обращении президента Владимира Путина к россиянам. По его словам, глава государства сам добавил его в свою речь.
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