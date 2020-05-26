Песков заявил о сохраняющейся в РФ эпидемиологической опасности COVID-19

https://static.news.ru/photo/c068cc68-9f43-11ea-afaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эпидемиологическая опасность в России, связанная с коронавирусом, остаётся и будет сохраняться ещё некоторое время.

Эпидемиологическая опасность сохраняется и, безусловно, эта опасность будет сохраняться ещё какое-то время. Какое точно — не знает никто, — цитирует ТАСС Пескова.

Представитель Кремля полагает, что негативные последствия пандемии неизбежны. При этом он выразил уверенность, что эти трудности рано или поздно пройдут.

Как писал NEWS.ru, Песков пообещал навести справки о текущем состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент он информацией по этому вопросу не располагает.

Сам Песков 25 мая сообщил, что постепенно начинает работать из дома. Ранее пресс-секретаря главы государства выписали из больницы после прохождения лечения от коронавируса.