В Кремле пообещали навести справки о здоровье Кадырова

https://static.news.ru/photo/8083b7dc-9f40-11ea-8bb5-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 мая во время разговора с журналистами пообещал навести справки о текущем состоянии здоровья главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

Представитель Кремля подчеркнул, что в данный момент он информацией по этому вопросу не располагает.

К сожалению, я не знаю ничего о его состоянии здоровья, но обязательно справлюсь, — цитирует Пескова ТАСС.

Как передавал NEWS.ru, 21 мая частный самолёт с бортовым номером VQ-BVQ, предположительно принадлежащий Кадырову, вылетел в Москву из чеченской столицы.

Источники «Интерфакса» сообщили, что у главы региона подозревают коронавирус. По некоторым данным, у политика повреждено около 50% лёгких.

Сам Песков 25 мая сообщил, что постепенно начинает работать из дома. Ранее пресс-секретаря главы государства выписали из больницы после прохождения лечения от коронавируса.