Политика

Песков заявил, что постепенно начнёт работать из дома

17:53, 25 мая 2020 36
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после того как его вместе с женой Татьяной Навкой выписали из больницы, сообщил, что будет постепенно начинать работу из дома.

Из больницы выписался. Пока буду на карантине, — сказал он.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги вовремя самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вынуждены провести недельный карантин вдали от родных.

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