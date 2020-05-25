Песков заявил, что постепенно начнёт работать из дома

https://static.news.ru/photo/aca36c8c-9e9a-11ea-8923-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, после того как его вместе с женой Татьяной Навкой выписали из больницы, сообщил, что будет постепенно начинать работу из дома.

Из больницы выписался. Пока буду на карантине, — сказал он.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги вовремя самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вынуждены провести недельный карантин вдали от родных.