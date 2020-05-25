Песков и Навка отправлены на карантин после выписки из больницы

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и его супруга Татьяна Навка, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вынуждены провести недельный карантин в дали от родных.

Будем находиться где-то ещё на неделе карантина, — отметила чемпионка мира по фигурному катанию в разговоре с Daily Storm.

По словам спортсменки, она и её возлюбленный чувствуют себя хорошо. Врачи во время заметили заболевание у звёздной пары, после чего их отправили на лечение в медицинское учреждение.

О положительном тесте на коронавирус политик сообщил 12 мая. Навка считает, что Песков подхватил COVID-19 на работе. Супруги во время самоизолировались от семьи, поэтому больше никто в их окружении не заболел. Заболевание легче протекало у фигуристки.

Ранее NEWS.ru писал, что к моменту выявления коронавируса Песков не общался лично с Владимиром Путиным больше месяца. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также заявил, что давно не контактировал с пресс-секретарём президента.