Володин рассказал, что давно не виделся с заражённым Песковым

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что давно лично не контактировал с пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. Ранее сообщалось, что представитель Кремля госпитализирован с коронавирусом.

С Дмитрием Сергеевичем виделись давно, — заявил в эфире телеканала «Россия 1» Володин.

Спикер российского парламента подчеркнул, что Песков соблюдал все правила, которые рекомендовали врачи уже на первом этапе пандемии, в частности, ходил в перчатках и в маске. Володин также добавил, что считает коронавирус опасным заболеванием, потому что он поражает даже тех, кто соблюдает все меры и ограничения.

Как писал NEWS.ru, Песков, у которого подтвердился коронавирус, сообщил, что не общался очно с российским лидером Владимиром Путиным уже больше месяца. Помимо пресс-секретаря президента, с COVID-19 была госпитализирована его супруга Татьяна Навка.