Песков рассказал об охране здоровья Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина в условиях распространения коронавируса обеспечивается на максимальном уровне.
Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая, — сказал Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».
Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он заявил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.
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