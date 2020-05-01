Песков рассказал об охране здоровья Путина

https://static.news.ru/photo/85229d28-8bb6-11ea-a582-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что охрана здоровья Владимира Путина в условиях распространения коронавируса обеспечивается на максимальном уровне.

Разумеется, в эти дни, особенно в том, что касается главы государства, охрана здоровья и так максимально высокая, — сказал Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин».

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он заявил во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.