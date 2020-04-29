Премьер РФ Михаил Мишустин заразился коронавирусом

https://static.news.ru/photo/67d6752c-8b03-11ea-b20e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что у него выявлен коронавирус. Исполняющим обязанности главы кабмина стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. Правительство продолжит работу в штатном режиме, я планирую находиться в активном контакте по телефону и по видеосвязи по всем основным вопросам​, — сказал Мишустин во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

За последние сутки в Москве выявили 3093 новых случая коронавируса. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 53 739 заболевших. Все пациенты, а также контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением. Режим самоизоляции для жителей Москвы продлён до 11 мая включительно. Общее число заражённых в России достигло 106 498 человек.

Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявила, что в столице на сегодняшний день все случаи ОРВИ связаны с коронавирусной инфекцией. По её словам, особенно опасаться стоит молодым людям, защитные функции организма которых долго позволяют чувствовать себя хорошо, писал NEWS.ru.