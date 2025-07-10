«В ход идут лопаты»: на Западе высмеяли изменившуюся риторику Рютте

Кипрский журналист Алекс Христофору на своем YouTube-канале высмеял недавнее заявление генерального секретаря НАТО Марка Рютте об успехах российского ВПК. Эксперт обратил внимание, что генсек Североатлантического альянса изменил риторику: сперва он утверждал, что у РФ заканчивается оружие, а теперь признает рост ее военной мощи.

Ему (Рютте. — NEWS.ru) пришлось перейти от полемики «у русских заканчиваются оружие и ракеты, они пускают в ход лопаты» к подобным утверждениям, — указал журналист.

Ранее Рютте в комментарии для The New York Times заявил, что российские военные производства за три месяца производят втрое больше боеприпасов, чем все государства НАТО за год. По его словам, это является огромным геополитическим вызовом для всего объединения.

До этого Рютте заявил, что назвал президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге «папочкой», чтобы выразить ему свою признательность. По его словам, похвала должна быть воздана каждому, кто этого заслуживает. Генсек Североатлантического альянса напомнил, что только участие главы Белого дома в вопросе увеличения оборонного бюджета объединения позволило достичь согласия по этой теме.