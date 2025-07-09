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09 июля 2025 в 17:16

В США предсказали российские удары по Украине тысячью БПЛА

NYT: ВС России к осени 2025 года смогут выпускать по Украине разом до 1000 БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская оборонная промышленность активно наращивает производство беспилотников, пишет The New York Times. По данным издания, уже к осени 2025 года ВС РФ смогут единовременно запускать более 1000 дронов для ударов по территории Украины. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Поскольку российская промышленность продолжает наращивать темпы своего развития, к осени Россия будет регулярно запускать более 1000 беспилотников за раз, — говорится в публикации.

В то же время авторы материала подчеркивают зависимость Украины от западных вооружений. Хотя Киев и имеет возможность закупки европейского оружия, критически важные системы ПВО, в частности комплексы Patriot, по-прежнему поставляются исключительно из США, резюмирует издание.

Ранее вице-премьер Денис Мантуров заявил, что сейчас оборонно-промышленный комплекс России проходит через вторую волну перевооружения. В ходе 15-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» первый заместитель председателя правительства отметил, что данный процесс должен учитывать планы Минобороны РФ.

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