Власти России заговорили о новой волне перевооружения Вице-премьер Мантуров заявил о второй волне модернизации ОПК

Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что сейчас оборонно-промышленный комплекс России проходит через вторую волну технологического перевооружения. Как передает корреспондент NEWS.ru, в ходе 15-й Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ» первый заместитель председателя правительства отметил, что данный процесс должен учитывать планы Минобороны РФ.

На протяжении последних трех лет его (ОПК. — NEWS.ru) предприятия работают в сверхинтенсивном режиме, обеспечивая потребности военных в заданных объемах. Для этого ОПК проходит через вторую за 15 лет волну технологического перевооружения. Этот процесс должен продолжаться с учетом планов Минобороны по объемам поставок, улучшений характеристик существующих изделий и по разработке перспективных образцов, — заявил Мантуров.

Вместе с тем вице-премьер добавил, что ОПК должен учитывать необходимость взаимодействия с дружественными государствами. Также Мантуров сказал о важности диверсификации заводов.

Особое внимание нужно уделить строгой согласованности программ развития ОПК тем задачам, которые будут погружены в новую государственную программу вооружений. Кроме того, важно придать дополнительный импульс военно-техническому сотрудничеству с дружественными странами и не забывать о диверсификации оборонных заводов, — сказал Мантуров.

Ранее на полигонных испытаниях лазерный комплекс «Посох» продемонстрировал высокую эффективность против беспилотников. Система уничтожила FPV-дрон за одну секунду, причем для вывода из строя двигателя аппарата потребовалось всего 0,2 секунды.