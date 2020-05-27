Политолог объяснил «сакральный смысл» брошенной Путиным ручки

https://static.news.ru/photo/df1dd00c-a003-11ea-8899-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Политолог Марат Баширов в разговоре с журналистами сообщил, какой скрытый смысл кроется в жесте президента России Владимира Путина с брошенной на стол авторучкой.

По словам эксперта, уже несколько совещаний подряд видно раздражение российского лидера от того, что его поручения не исполняются. Как отметил политолог, эти мероприятия идут в прямом эфире, однако для президента они также являются внутренними. И Путин имеет право выражать свои эмоции и, в частности, недовольство разными способами.

Кроме того, Баширов вспомнил ещё об одной истории с президентом и авторучкой. Она произошла в 2009 году. Тогда во время совещания в Пикалёво Путин был вынужден участвовать в разрешении конфликта между градообразующими предприятиями. Глава государства в процессе встречи дал ручку бизнесмену Олегу Дерипаске, чтобы тот подписал документы, а затем потребовал вернуть её обратно.

Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен. И всем, кто может попасть под раздачу, нужно немедленно бежать, — цитирует Баширова телеканал «360».

Как ранее писал NEWS.ru, Путин очень эмоционально провёл совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах и даже кинул ручку, которую крутил в руках, на стол.