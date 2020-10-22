Путин отреагировал на споры Анкары и Парижа по Нагорному Карабаху

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Кремль никогда не злоупотреблял дискуссиями между государствами, рассказал глава РФ Владимир Путин на международном форуме «Валдай». Таким образом политик прокомментировал противоречия Турции и Франции по Нагорному Карабаху.

По его словам, Париж и Анкара могут самостоятельно отрегулировать отношения между собой, цитирует лидера телеканал «Россия 24».

У нас устойчивые хорошие, ну я бы не сказал, пока полноценные, но всё-таки имеющие хорошие перспективы и, во всяком случае, хорошую предысторию отношения с Францией. У нас нарастает объём сотрудничества с Турцией, Турция вообще наш сосед, — добавил президент России.

Путин также призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе и заявил, что, несмотря на московские договорённости, добиться перемирия пока не удалось.

Глава государства отметил, что РФ всегда имела тесные связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном, а Баку и Ереван для Москвы являются равными партнёрами. Происходящее в Нагорном Карабахе президент назвал трагедией. По его словам, ситуация в регионе — это «конфликт в самом худшем его варианте». Путин сообщил, что после возобновления вооружённого противостояния в Карабахе с обеих сторон погибли в общей сложности около пяти тысяч человек.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Ранее Алиев сообщил, что азербайджанские войска полностью взяли под контроль участок границы с Ираном в Нагорном Карабахе, писал NEWS.ru.