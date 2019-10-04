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Президент России Владимир Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения по примеру Росатома. Об этом он заявил в ходе заседания набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

Глава государства напомнил, что когда-то Сергей Кириенко создал Росатом, который «функционирует весьма эффективно». Президент поинтересовался у замглавного врача одной из клиник Владимира Остроменского, возможно ли это для медицины. Тот ответил...