Президент Владимир Путин отказался зачитывать вступительное слово на открытии заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», объяснив это тем, что хочет послушать других выступающих.
Мне такое большое вступительное слово понаписали, я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова, — заявил президент.
Ранее News.ru писал о том, что Путин предложил создать госкорпорацию в сфере здравоохранения. Глава государства напомнил, что когда-то Сергей Кириенко создал Росатом, который «функционирует весьма эффективно». Он поинтересовался у замглавного врача одной из клиник Владимира Остроменского, возможно ли это для медицины. Тот ответил положительно. Но добавил, что для этого необходимо переформатировать систему подготовки специалистов, руководителей.
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