Путин обсудил с Лукашенко борьбу с коронавирусной инфекцией

https://static.news.ru/photo/7bfdf894-93c3-11eb-be07-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг распространения пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Обсуждён и целый ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией, — говорится в сообщении Кремля.

В Кремле добавили, что Путин и Лукашенко также выразили обоюдный настрой на продолжение развития всего комплекса отношений РФ и Белоруссии. В ходе разговора затронуты некоторые вопросы взаимодействия в рамках Союзного государства.

Ранее Лукашенко поручил специалистам разработать «лучшую в мире вакцину» от коронавирусной инфекции. Глава отдела микробиологии Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Виктор Зуев скептически отнёсся к этой инициативе.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко заявил, что разработка и производство вакцины от COVID-19 в республике является делом чести для Национальной академии наук (НАН) и Минздрава. Зуев напомнил, что в Минске уже запущено промышленное производство вакцины центра Гамалеи «Спутник V».