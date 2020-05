Политолог связал публикацию NYT о смертности в РФ с «уязвлённым самолюбием»

https://static.news.ru/photo/a86fb826-95c8-11ea-a8bb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский политолог Юрий Светов объяснил, чем вызвана публикация в американских СМИ о занижении смертности от COVID-19 в России. Он считает, что такие статьи — звенья информационной войны.

Сначала американцы обвиняли Россию в том, что мы, мол, неправильно пишем о том, как в США ведётся борьба с коронавирусом, что придумываем версии, что коронавирус породили американцы, — пояснил он в эфире радио Sputnik.

При этом телеведущий Кирилл Клеймёнов в эфире Первого канала 5 февраля связал коронавирус с президентом США Дональдом Трампом. В доказательство он привёл такие аргументы: в названии вируса есть слово «корона», а президент США, страны, с которой Китай соперничает на мировой арене, ранее «раздавал короны» на конкурсе «Мисс Вселенная». Общественность не оценила шутку Клеймёнова, а многие люди приняли его заявление за чистую монету.

Так или иначе, по мнению Юрия Светова, теперь в США перешли к следующему этапу информационной войны: «якобы РФ скрывает количество смертей». Такую позицию прессы политолог связывает с тем, что американцам сложно смириться с тем фактом, что в РФ с эпидемией справляются лучше, чем в США.

Конечно, на фоне огромного количества заболевших в США, на фоне того, сколько людей там умирает, для тех, кто убеждён в «преимуществе Америки всегда и во всём», просто оскорбительно, что в других странах и заболеваемость меньше, и процесс борьбы с пандемией организован лучше. Поэтому выдают такого рода фейки, — добавил он.

Ранее Financial Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что число умерших пациентов с коронавирусом в РФ может быть на 70% выше официальных данных. Газета The New York Times также опубликовала материал, в котором утверждалось, что официальные показатели смертности от коронавируса в РФ якобы намеренно занижаются.

14 мая издание The New York Times сообщило, что не собирается опровергать эту статью. Представители издания подчеркнули, что они совершенно уверены в точности предоставленных ими сведений, основанных на данных государственных ведомств и экспертных мнениях.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,3 млн человек, более 297 тысяч умерли, более 1,4 млн выздоровели. По официальным данным, в России выявлено 252 245 случаев коронавирусной инфекции (+9974 за последние сутки), 53 530 выздоровели, 2305 человек скончались.