https://static.news.ru/photo/8a6e0426-49ac-11ea-b303-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

После выхода сюжета для программы «Время» про связь коронавируса с американским президентом Дональдом Трампом ведущий Кирилл Клеймёнов заявил о своей вменяемости и предложил это проверить.

По словам замглавы Первого канала, после выхода материала его буквально замучили вопросом о состоянии рассудка.

Я здоров, не сошёл с ума. Наведите справки и уточните, придурок я или нет, — сказал Клеймёнов Telegram-каналу «Подъём».

О связи китайского коронавируса с Трампом телеведущий рассказал в эфире 5 февраля. Клеймёнов связал слово «корона» в названии возбудителя заболевания с тем, что глава Белого дома «раздавал короны» на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Общественность не оценила шутку Клеймёнова, и многие люди приняли его заявление за чистую монету.