После выхода сюжета для программы «Время» про связь коронавируса с американским президентом Дональдом Трампом ведущий Кирилл Клеймёнов заявил о своей вменяемости и предложил это проверить.
По словам замглавы Первого канала, после выхода материала его буквально замучили вопросом о состоянии рассудка.
Я здоров, не сошёл с ума. Наведите справки и уточните, придурок я или нет, — сказал Клеймёнов Telegram-каналу «Подъём».
О связи китайского коронавируса с Трампом телеведущий рассказал в эфире 5 февраля. Клеймёнов связал слово «корона» в названии возбудителя заболевания с тем, что глава Белого дома «раздавал короны» на конкурсе красоты «Мисс Вселенная». Общественность не оценила шутку Клеймёнова, и многие люди приняли его заявление за чистую монету.
Как писал NEWS.ru, ранее глава партии ЛДПР Владимир Жириновский
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