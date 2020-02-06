https://static.news.ru/photo/3b9caf56-692d-11e9-9f25-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский появился на съемочной площадке ток-шоу «60 минут» в медицинской маске. Причиной могла послужить эпидемия коронавируса. Телеведущая передачи Ольга Скабеева опубликовала снимок депутата Госдумы в своём Telegram-канале.

Запретил целоваться, — пошутила журналистка.

При этом она назвала его самым ответственным.

Китайские власти зафиксировали вспышку неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Болезнь, получившая название коронавирус 2019-nCoV, выявлена в 24 странах, включая Россию. Число случаев заражения превышает 28 тысяч, основное число заболевших находится в Китае, умерло более 500 человек.

Как писал NEWS.ru, Жириновский заявил, что коронавирус является провокацией США.