Политолог объяснил, почему США не отказываются от «страшилок» о России

https://static.news.ru/photo/e640876c-b228-11ea-b6e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двуполярный политический состав США, несмотря на подчас диаметрально противоположные взгляды на внутреннюю политику, вполне единодушен в отношении к России. Между республиканцами и демократами давно сложился консенсус о том, что наша страна является врагом Соединённых Штатов, заявил старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений при Российской академии наук Дмитрий Офицеров-Бельский.

Эксперт-международник отметил, что для американцев такое восприятие — «это нормальная риторическая форма».

Это заложено в американской политической культуре — бросаться громкими словами, например, называть СССР «империей зла» и тому подобное, — сказал Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik.

Ранее российское посольство в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в «эмоциях и оценках» при обсуждении законопроекта о запрете вывода американских войск из Европы якобы из-за «российской угрозы».

В димписсии подчеркнули, что РФ ни на кого не нападает и не имеет таких намерений, а также попросили не запугивать американских и европейских граждан всевозможными страшилками.

Законопроект, который вызвал эмоциональное обсуждение в политическом сообществе Соединённых Штатов, был внесён конгрессом. Авторы документа предложили запретить выделение средств на вывод войск из Европы и в частности из Германии, так как решение президента Дональда Трампа, по их мнению, ставит под угрозу национальную безопасность страны.

Свою инициативу конгрессмены объяснили заботой о европейских союзниках США и стремлением противостоять России, КНДР и Ирану.

Эти войска, скорее всего, не вернутся в США. Они будут перераспределены. И, очень возможно, появятся в Польше и Румынии. Поэтому нашу страну этот вопрос не может не беспокоить — происходит милитаризация, по сути дела, контактной зоны стран НАТО и стран ОДКБ, — высказал мнение Офицеров-Бельский.

Он признал, что «поводы для волнения у нас есть». Но вместе с тем отметил, что в данный момент «нет никакой возможности для диалога». По его словам, американские политики никогда не стремятся к открытым дискуссиям на равных и излагают лишь набор условий, который должны принять их противники или сторонники.

О том, что Трамп задумался о сокращении американского контингента в ФРГ до 25 тысяч человек, стало известно в первой половине июня. СМИ со ссылкой на источники в американском правительстве сообщили, что глава Белого дома поручил Пентагону сделать это к осени. Сейчас в Германии, по разным данным, находятся от 34,5 тысячи до 50 тысяч американских солдат.

Однако вскоре стало очевидно, что Минобороны США всячески затягивает процесс сокращения своего военного присутствия в Германии, аналогично тому, как делает это в Афганистане. Фактически военные старательно не замечают пожеланий президента, саботируя его политические заявления, писал NEWS.ru.

В свою очередь министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал отношения с Соединёнными Штатами сложными, несмотря на партнёрство в рамках НАТО. Тем временем польский премьер-министр Матеуш Моравецкий выразил надежду на увеличение контингента американских войск в республике. По словам политика, дополнительные силы укрепят восточный фланг Североатлантического альянса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приветствовала бы реальное сокращение американского военного контингента в Германии, так как это снизит военно-политическую напряжённость в Евро-Атлантическом регионе. Дипломат отметила, что в случае реализации планов США нужно «захватить с собой нестратегическое ядерное оружие».