Политика

Посольство призвало политиков США отказаться от «страшилок» о России

06:55, 19 июня 2020
Фото: Sascha Steinach/imago stock&people/Global Look Press

Посольство РФ в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в «эмоциях и оценках» при обсуждении законопроекта о запрете вывода американских войск из Европы якобы из-за «российской угрозы».

Авторы документа предлагают запретить выделение средств на вывод войск из Европы и в частности из Германии. Свою инициативу они объясняют якобы помощью европейским союзникам Вашингтона, которая позволит противостоять России, КНДР и Ирану.

Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Дипломаты уточнили, что США разместили в Старом свете 180 ядерных бомб B-61.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Конгресс США внесён законопроект, блокирующий финансирование операции по выводу части американских войск из Германии. По мнению законодателей, решение президента Трампа ставит под угрозу национальную безопасность США, поэтому его необходимо предотвратить.

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