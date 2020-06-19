Посольство призвало политиков США отказаться от «страшилок» о России

Посольство РФ в США призвало американских законодателей проявить сдержанность в «эмоциях и оценках» при обсуждении законопроекта о запрете вывода американских войск из Европы якобы из-за «российской угрозы».
Авторы документа предлагают запретить выделение средств на вывод войск из Европы и в частности из Германии. Свою инициативу они объясняют якобы помощью европейским союзникам Вашингтона, которая позволит противостоять России, КНДР и Ирану.
Россия ни на кого не нападает и не имеет таких намерений. Прекратите запугивать американских и европейских граждан страшилками о «российской угрозе», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Дипломаты уточнили, что США разместили в Старом свете 180 ядерных бомб B-61.
We urge the #US lawmakers to exercise restraint in their emotions and assessments. We need to maintain a civilized dialogue. @Russia does not attack anyone and has no such intentions. Stop intimidating American and European citizens with horror stories about "Russian threat". https://t.co/rn1YNJhbVapic.twitter.com/Wm1APnSxOu
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Конгресс США внесён законопроект, блокирующий финансирование операции по выводу части американских войск из Германии. По мнению законодателей, решение президента Трампа ставит под угрозу национальную безопасность США, поэтому его необходимо предотвратить.