Посольство призвало политиков США отказаться от «страшилок» о России

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Посол РФ в Германии Сергей Нечаев заявил, что обвинения немецкой прокуратуры в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.

По его словам, обвинение «не подкреплено никакими фактами и доказательствами». Комментарий Нечаева размещён на сайте дипмиссии. Дипломат отметил, что в связи с убийством Хангошвили Германия выслала двух российских дипломатов. Причиной...