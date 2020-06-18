В США объяснили вывод войск из Германии интересами Путина

https://static.news.ru/photo/967d6114-b174-11ea-bebc-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

В Конгресс США внесён законопроект, блокирующий финансирование операции по выводу части американских войск из Германии.

Законопроект «О защите интересов национальной безопасности США в Европе» представили глава комитета по международным делам Палаты представителей США Элиот Энгел и член сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес, оба члены Демократической партии. Об этом свидетельствует письмо представителей офиса Менендеса, направленное в редакцию NEWS.ru.

Вместо того, чтобы прислушаться к двухпартийному консенсусу по поводу опасности этой схемы и её катастрофических последствий, президент Трамп вновь принял внешнеполитическое решение, основанное исключительно на его абсурдной привязанности к Владимиру Путину, — сказано в письме представителей сенатора.

По мнению законодателей, решение президента Трампа ставит под угрозу национальную безопасность США, поэтому его необходимо предотвратить. Конгрессмены задумали сделать это, запретив финансирование операции, так как бюджетные вопросы находятся в их ведении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что решению Трампа о выводе 10 000 американских солдат из Германии также воспротивился Пентагон. Несогласное с планами президента Министерство обороны намеренно затягивает процесс передислокации военных.