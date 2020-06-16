Пентагон саботирует решение Трампа о выводе военных из ФРГ

Министерство обороны США старательно затягивает процесс сокращения своего военного присутствия в Германии, о котором заявил президент страны Дональд Трамп. По его плану немецкую землю должны покинуть почти 10 тысяч американских военнослужащих из 34,5 тысячи ныне там присутствующих.
При этом в Пентагоне пожеланий главы государства фактически не замечают,
Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента, — цитирует издание своего собеседника.
Отмечается, что Пентагон ведёт себя похоже и в ситуации, которая складывается вокруг вывода войск из Афганистана. В Белом доме рассчитывают быстро вывести остающихся там военных, что позволит Трампу выполнить одно из предвыборных обещаний, но Минобороны препятствует достижению данной цели.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки и Германия поспорили о роли американского контингента в европейской стране. Президент США назвал немецкие власти неплательщиками в НАТО, которые только и думают о том, чтобы как можно меньше денег платить в качестве членского взноса в Альянс. В ответ дипломаты ФРГ обвинили Дональда Трампа в том, что тот, разместив войска в Европе, преследовал собственные интересы.
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