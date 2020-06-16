Пентагон саботирует решение Трампа о выводе военных из ФРГ

https://static.news.ru/photo/8939c50c-b056-11ea-9591-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны США старательно затягивает процесс сокращения своего военного присутствия в Германии, о котором заявил президент страны Дональд Трамп. По его плану немецкую землю должны покинуть почти 10 тысяч американских военнослужащих из 34,5 тысячи ныне там присутствующих.

При этом в Пентагоне пожеланий главы государства фактически не замечают, сообщает Washington Post со ссылкой на источник.

Что бы вы ни думали об отдельных аспектах вывода войск из Германии, нет ничего героического в целенаправленном игнорировании выраженных намерений президента, — цитирует издание своего собеседника.

Отмечается, что Пентагон ведёт себя похоже и в ситуации, которая складывается вокруг вывода войск из Афганистана. В Белом доме рассчитывают быстро вывести остающихся там военных, что позволит Трампу выполнить одно из предвыборных обещаний, но Минобороны препятствует достижению данной цели.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Соединённые Штаты Америки и Германия поспорили о роли американского контингента в европейской стране. Президент США назвал немецкие власти неплательщиками в НАТО, которые только и думают о том, чтобы как можно меньше денег платить в качестве членского взноса в Альянс. В ответ дипломаты ФРГ обвинили Дональда Трампа в том, что тот, разместив войска в Европе, преследовал собственные интересы.