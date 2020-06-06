«Это сложно»: МИД ФРГ оценил отношения с Вашингтоном

https://static.news.ru/photo/1b9b9cd4-a89d-11ea-81d4-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Kappeler/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал отношения с Соединёнными Штатами Америки сложными. Так он прокомментировал решение Белого дома вывести из Германии часть военного контингента.

Мы являемся близкими партнёрами по трансатлантическому альянсу. Но: это сложно. <...> Мы ценим развивавшееся на протяжении десятилетий сотрудничество с Вооружёнными силами США. Это в интересах обеих стран, — цитирует дипломата газета Bild.

По данным источника, к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США. В настоящее время на американских военных базах в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих.

Польский премьер Матеуш Моравецкий выразил надежду на увеличение контингента американских войск в республике, в том числе за счёт переброски в страну военных из Германии. По его словам, дополнительные силы укрепят восточный фланг НАТО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что если США выведут свои войска с территории Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки. Соответствующее заявление сделал немецкий правозащитник Райнер Браун.