Правозащитник предложил устроить вечеринку после вывода войск США из ФРГ

https://static.news.ru/photo/2c275e22-a815-11ea-a4f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd Wüstneck/Global Look Press

Если США выведут свои войска с территории Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки. Соответствующее заявление сделал немецкий правозащитник Райнер Браун.

Нахождение американского военного контингента в стране он назвал провалом политики Берлина. По его словам, правительству Германии должно быть стыдно за то, что оно не принимает никаких мер, «чтобы американские солдаты наконец исчезли с территории страны».

Браун назвал военных США реликтом холодной войны и заявил, что их присутствие в Германии противоречит идее единой политики безопасности и ведёт к обострению отношений между ФРГ и Россией.

Могу сказать одно — мы устроим большую вечеринку, если эти воинские контингенты покинут Германию, — цитирует правозащитника РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю страну должны будут покинуть около 9,5 тысячи военнослужащих. Немецкие СМИ отметили, что это решение застало врасплох власти ФРГ.