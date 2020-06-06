Правозащитник предложил устроить вечеринку после вывода войск США из ФРГ

Если США выведут свои войска с территории Германии, это станет поводом для праздничной вечеринки. Соответствующее заявление сделал немецкий правозащитник Райнер Браун.
Нахождение американского военного контингента в стране он назвал провалом политики Берлина. По его словам, правительству Германии должно быть стыдно за то, что оно не принимает никаких мер, «чтобы американские солдаты наконец исчезли с территории страны».
Браун назвал военных США реликтом холодной войны и заявил, что их присутствие в Германии противоречит идее единой политики безопасности и ведёт к обострению отношений между ФРГ и Россией.
Могу сказать одно — мы устроим большую вечеринку, если эти воинские контингенты покинут Германию, — цитирует правозащитника РИА Новости.
Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю страну должны будут покинуть около 9,5 тысячи военнослужащих. Немецкие СМИ отметили, что это решение застало врасплох власти ФРГ.