Трамп распорядился вывести из Германии часть американских военных

https://static.news.ru/photo/367812f8-a762-11ea-bb25-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Президент США приказал Пентагону провести сокращение дислоцированного в ФРГ военного персонала.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя американских вооружённых сил. По данным источника, к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США.

В настоящее время на американских военных базах в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих.

Ранее NEWS.ru приводил мнение американского политолога о влиянии происходящих в США беспорядков на американскую военную мощь за рубежом. Эксперт заверил, что Вашингтон ни в коем случае не будет выводить военных с иностранных баз для установления контроля над ситуацией в самих Соединённых Штатах.