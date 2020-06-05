Трамп распорядился вывести из Германии часть американских военных

Президент США приказал Пентагону провести сокращение дислоцированного в ФРГ военного персонала.
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В настоящее время на американских военных базах в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих.
Ранее NEWS.ru приводил мнение американского политолога о влиянии происходящих в США беспорядков на американскую военную мощь за рубежом. Эксперт заверил, что Вашингтон ни в коем случае не будет выводить военных с иностранных баз для установления контроля над ситуацией в самих Соединённых Штатах.
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