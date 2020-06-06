Варшава надеется на переброску американских войск из ФРГ в Польшу

https://static.news.ru/photo/e099a40a-a7d9-11ea-bf70-fa163e074e61_660.jpg Фото: DAMIAN BURZYKOWSKI via www.imago/Global Look Press

Польский премьер Матеуш Моравецкий выразил надежду на увеличение контингента американских войск в республике, в том числе за счёт переброски в страну военных из Германии. По его словам, дополнительные силы укрепят восточный фланг НАТО.

Политик добавил, что сейчас в Польше дислоцируются около 5 тысяч бойцов ВС США.

Конечно, решение остаётся за Соединёнными Штатами, президентом Дональдом Трампом <...> Такие разговоры ведут в тишине. Через какое-то время мы сообщим результат, — рассказал глава кабмина в эфире радиостанции RMF.

Накануне стало известно, что Трамп приказал Пентагону провести сокращение дислоцированного в ФРГ военного персонала.

По данным источника, к сентябрю 2020 года из Германии выведут около 9,5 тысячи солдат и офицеров. Часть из них перебазируют в Польшу, другие вернутся в США. В настоящее время на американских военных базах в Германии находится около 34,5 тысячи военнослужащих.

Ранее NEWS.ru приводил мнение американского политолога о влиянии происходящих в США беспорядков на американскую военную мощь за рубежом. Эксперт заверил, что Вашингтон ни в коем случае не будет выводить военных с иностранных баз для установления контроля над ситуацией в самих Соединённых Штатах.