В МИД РФ приветствовали бы реальный вывод американских войск из Германии

https://static.news.ru/photo/219b87f4-ac01-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Если бы Вашингтон сократил американский военный контингент в Германии, то Россия бы приветствовала это решение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Обратили внимание на заявления президента США о намерении почти на треть сократить американский военный контингент, который дислоцируется в Германии. Со своей стороны, приветствовали бы любые действия Вашингтона по реальному свертыванию своего военного присутствия в Европе, — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что в случае реализации этих планов США нужно «захватить с собой нестратегическое ядерное оружие». Она подчеркнула, что вывод войск США из Германии снизит военно-политическую напряжённость в евроатлантическом регионе.

NEWS.ru писал, что глава Белого дома Дональд Трамп распорядился вывести треть американского военного контингента из Германии. К сентябрю 2020 года страну покинут 9,5 тысячи военных. Немецкий правозащитник Райнер Браун считает, что вывод американских войск из страны станет поводом для праздничной вечеринки. Он подчеркнул, что власти ФРГ должны стыдиться, что не предпринимают мер по выводу американских солдат.