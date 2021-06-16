Песков высказался о возможности передачи Навального США

https://static.news.ru/photo/f5d2ce48-cf40-11eb-9402-96000091f725_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о возможности передачи США оппозиционера Алексея Навального, который отбывает тюремный срок в ИК-2 в Покрове. Представитель Кремля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заметил, что со стороны Вашингтона таких предложений не поступало.
Песков подчеркнул, что разговор об оппозиционере между лидерами двух стран шёл в дежурном ключе.
Тема действительно была обозначена президентом США, и последовал ответ от президента России. Не более того, — сказал он.
Переговоры лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина в Швейцарии длились 4,5 часа. Стороны договорился начать консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
Ранее сообщалось, что риторика между США и Россией несколько смягчилась по итогам встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина на вилле «Ла Гранж», хотя напряжённость в отношениях сохранилась.