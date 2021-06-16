Песков высказался о возможности передачи Навального США

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Сенатор Алексей Пушков прокомментировал прошедший накануне саммит России и США, который состоялся в Женеве. В своём Telegram-аккаунте он высказал негодование по поводу того, что американская сторона заявила об успехе Москвы в переговорах.

Сенатор напомнил о том, что экс-президент США Дональд Трамп после встречи двух лидеров рассказал, что Россия получила при переговорах большее количество выгоды, нежели американцы. Пушков отреагировал на это высказывание. А...