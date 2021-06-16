Песков высказался о саммите Путина и Байдена

https://static.news.ru/photo/6ca41248-cee2-11eb-a02b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидали в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения, — пояснил Песков.

Он добавил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию Москвы в переговорном процессе с Вашингтоном по стратегической стабильности.

Пока неизвестно, — отметил он.

Ранее стало известно, что отношения Вашингтона с Москвой должны быть предсказуемыми и стабильными. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.