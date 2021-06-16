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Песков высказался о саммите Путина и Байдена

23:32, 16 июня 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидали в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости.

Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения, — пояснил Песков.

Он добавил, что пока неизвестно, кто возглавит делегацию Москвы в переговорном процессе с Вашингтоном по стратегической стабильности.

Пока неизвестно, — отметил он.

Ранее стало известно, что отношения Вашингтона с Москвой должны быть предсказуемыми и стабильными. Об этом заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

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