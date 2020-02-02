https://static.news.ru/photo/17eb9ba4-45b3-11ea-9078-fa163e074e61_660.jpg Фото: ANDERSSON URBAN/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Сделка века» по урегулированию на Ближнем Востоке нарушает положения Совбеза ООН, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Документ разработан в Соединённых Штатах Америки.

Существует целый набор соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН. Невооружённым глазом видно, что некоторые положения этого плана не совсем соответствуют положениям резолюции Совбеза, — цитирует чиновника портал «Вести.ру».

28 января 2020 года США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».

Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.

Позже глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки после предложенного президентом Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта с Израилем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что команда, создававшая план США по урегулированию на Ближнем Востоке, не перевела документ на иврит и арабский язык из-за возможной утечки информации.