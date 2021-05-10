Песков рассказал о росте публичной активности Путина

https://static.news.ru/photo/1565b170-b23c-11eb-9b9b-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Публичная активность президента Владимира Путина возрастает, однако ограничения, связанные с пандемией коронавируса, всё ещё остаются в силе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Вы видите, что такая публичная активность президента, она растёт, активизируется, но вместе с тем ограничения всё равно остаются в силе и остаются в силе рекомендации эпидемиологов, — приводит агентство его слова.

Песков отметил, что эти рекомендации будут соблюдаться как при проведении международных мероприятий, и каких-либо других с большим количеством участников.

Представитель Кремля добавил, что советы специалистов по поводу ограничения общения Путина связаны с продолжающейся пандемией и сохранением эпидемиологической опасности.

Ранее Путин сообщил, что в общей сложности в РФ процедуру вакцинации прошли уже 21,5 млн человек. По его словам, это очень хороший результат. Он назвал эпидемиологическую ситуацию в стране стабильной и призвал россиян вакцинироваться.

В свою очередь глава Минздрава РФ Михаил Мурашко предположил, что коллективный иммунитет к COVID-19 может быть достигнут осенью. Накануне майских праздников он отмечал, что ситуация с заболеваемостью в России на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В связи с этим регионы должны принимать решения о смягчении ограничений исходя из обстановки на местах.