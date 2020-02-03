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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны со словами президента Турции Реджепа Эрдогана о крымских татарах на полуострове.

В этой части мы категорически не согласны с нашими турецкими партнёрами, мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским...