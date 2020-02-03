https://static.news.ru/photo/5536fe2a-467d-11ea-a7c8-fa163e074e61_660.jpgДмитрий ПесковФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приглашение турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану посетить Крым остаётся в силе. Так он прокомментировал высказывание президента Турции о положении крымских татар.
Президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и увидеть всё, что называется, из первоисточника, — цитирует Пескова ТАСС.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Турции перед вылетом на Украину не признал Крым российским. Также он подчеркнул намерение Анкары отстаивать целостность украинских границ.