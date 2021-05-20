Песков объяснил определения «недружественные страны» и «иноагенты»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами объяснил, с чем связаны определения «недружественные страны» и «иноагенты». По его словам, речь идёт в первую очередь о недружественной политике или позиции в отношении России. Слова представителя Кремля передаёт ТАСС.

Есть страны, которые недружественно относятся к России. Следовательно, их стоит называть соответственно. То же самое касается средств массовой информации. Есть СМИ, получающие деньги из других стран. Поэтому они признаются иностранными агентами, подчеркнул Песков.

Журналисты задали Пескову вопрос, касающийся того, что Кремль объявляет государства недружественными, а СМИ — иноагентами. Эту формулировку пресс-секретарь президента назвал неправомерной.

В первом случае это делает правительство, во втором — Минюст. Поэтому не нужно в этом плане задавать вопросы Кремлю, — сказал Песков.

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин утвердил список недружественных стран, в который вошли США и Чехия. На них распространяются положения указа президента «О применении воздействия на недружественные действия иностранных государств».

Решение о включении Россией европейских государств — членов НАТО в список недружественных будет зависеть от их поведения. Об этом в разговоре с журналистами заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.