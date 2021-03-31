Песков обеспокоен из-за возможной войны в Донбассе

https://static.news.ru/photo/5e2d4876-920e-11eb-b036-96000091f725_660.jpg Фото: Petro Poroshenko /Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ситуацией в Донбассе, поскольку провокации Киева могут привести к возобновлению гражданской войны на этой территории.

Представитель Кремля также рассказал журналистам о прошедших в онлайн-формате переговорах лидеров России, Франции и Германии Владимира Путина, Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель. Он пояснил, что круг обсуждаемых тем был широким, обсуждалось не только ситуация на Украине, поэтому нельзя считать эту онлайн-встречу подменой Минского формата.

Песков добавил, что Меркель и Макрон не требовали от Путина, чтобы Россия взяла на себя обязательства по стабилизации перемирия в Донбассе. Он пояснил, что российский лидер не обозначал никаких «красных линий» в связи с ситуацией на юго-востоке Украины.

Нет, это не так. Не надо было ничего обозначать, все красные линии давно известны и канцлеру [ФРГ] Меркель, и президенту [Франции] Макрону. Поэтому в этом нет необходимости, — отметил представитель Кремля.

По его словам, речь шла о безальтернативности выполнения Минских соглашений и той ситуации, которая сейчас сложилась в Донбассе, сообщает ТАСС.

Ранее представитель Кремля заявил, что украинские власти не выполнили условий Минских соглашений. О причинах этого стоит спросить украинские власти. По словам Пескова, официальный Киев отказывается от какого-либо диалога с лидерами самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР. Он пояснил, что достичь новых договорённостей невозможно, поскольку одна сторона не хочет контактировать с другой.

Как писал NEWS.ru, в Кремле надеются, что напряжённость, возникшая в последние дни в Донбассе, не перерастёт в полноценные боевые действия. По словам Пескова, Россия пытается найти выход из тупика, который возник на украинском направлении, но Киев не стремится и не идёт навстречу в этом вопросе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.